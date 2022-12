Kamperitieven bij jou thuis: Kookploeg Chiro Mere bundelt beste cocktailrecepten

Creatief koken is al vele jaren een traditie bij de kookploeg van Chiro Mere. “En daar kwam enkele jaren terug ook de ‘kooktail’-traditie bij”, vertelt Tim Bruylandt, al jaren chef-kok van de equipe. “Toen ik in het begin meeging op kamp om te koken, werd er na de werkzaamheden al eens een portootje gedronken. Tot iemand opperde dat het wel isj ewa miejer mocht zèn.”

De zomer daarop kreeg elk de opdracht om een lekker aperitiefje te voorzien voor de 14-koppige vriendengroep. “Nooit werd er zo ijverig huiswerk gemaakt”, lacht Tim. Zo werd het ‘kamperitief’ een begrip’ “Elke avond wordt telkens de aperitiefmeester voor de volgende dag aangeduid. Die vult ‘s middags om 11.30 uur stipt de glazen.” De meest gesmaakte cocktails zijn intussen jaarlijks terugkerende klassiekers. “Maar altijd leren we ook weer iets nieuws kennen, want iedereen wil natuurlijk ook verrassend en origineel uit de hoek komen.”

Die tien originele recepten werden tijdens het laatste bivak “artistiek verantwoord” gefotografeerd en achteraf thuis genoteerd. “En dat alles is nu gebundeld in het unieke receptenboek ‘Kooktails’ met klassiekers als Negroni, Pornstar Martini, Picon Vin Blanc, maar ook met nieuwkomers als Scroppino, Cucumber Delight of Roze Ridder”, vult kookouder Alec Vercruyssen aan. “Wie de cocktails wil gebruiken om tien lange kampdagen zonder kroost te overleven of ze graag nu al wil proeven, kan ons receptenboekje nu al voor de prijs van 10 euro bestellen via https://shop.chiro-mere.be.” De opbrengst zal gebruikt worden om een nieuwe braadpan aan te schaffen.