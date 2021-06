Jongen (8) verdrinkt terwijl ouders naar Rode Duivels kijken op groot scherm

Het was even voor elf uur, zaterdagavond, en de loomheid van de zomer hing als een deken over de tuin van café ‘t Vissershof in Erpe-Mere. Een tiental kinderen speelde er in de speeltuin. Terwijl de meisjes van de glijbaan roetsjten, trapten de jongens tegen een bal en kibbelden ze over wie van hen nu welke Rode Duivel was: “Ik ben Lukaku!” “Nee, ik!” De zwart-geel-rode strepen die ze op hun gezichtjes hadden geschminkt, waren door het ravotten bijna helemaal uitgeveegd. Een paar meter verderop keken enkele ouders geamuseerd toe. Sommigen kaartten op het terras na over de eerste EK-match van de Rode Duivels, anderen volgden de nabeschouwing binnen op een groot scherm. De sfeer was uitgelaten, na de 3-0-winst tegen de Russen. Maar de euforie sloeg om in paniek toen een meisje het café binnenstormde: “Mijn broertje! Ik vind mijn broertje niet meer!”