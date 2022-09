Jonge papa en leerkracht Sint-Jozefscollege Thomas De Norre (36) kritiek na zwaar ongeval in Erpe-Mere

Voetbal Tweede Nationale A Eerste punt in tweede nationale van Erpe-Mere United tegen Gullegem voelt aan als nederlaag

Vierennegentig minuten lang leek Erpe-Mere United op weg naar een meer dan verdiende eerste seizoensoverwinning. Ver in blessuretijd scoorde Gullegem echter de gelijkmaker. Hoewel het eerste punt een feit was, zat iedereen bij de thuisploeg begrijpelijk toch in zak en as.

