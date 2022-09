Jonge papa en leerkracht Sint-Jozefscollege Thomas (36) kritiek na zwaar ongeval in Erpe-Mere

De bestuurder van die wagen verklaarde dat hij het stuur nog omgooide, maar dat een aanrijding onvermijdelijk was. De Audi botste na het contact met de wagen van de leerkracht nog tegen een verlichtingspaal en een geparkeerde bestelwagen. De inzittenden van de Audi konden op eigen kracht hun voertuig verlaten, maar leerkracht De Norre moest door de brandweer worden bevrijd. Hij werd in uiterst kritieke toestand onder begeleiding van een mugteam naar het Algemeen Stedelijke Ziekenhuis overgebracht.

Volgens directeur Frederik Van Rampelberg van het Aalsterse Sint-Jozefscollege, in een bericht aan leerlingen en personeel, is de toestand van de leerkracht nog steeds zorgwekkend. “Het wordt afwachten hoe de situatie verder evolueert. Er is op dit moment nog veel onzekerheid. We kunnen voorlopig niet meer dan stil worden, hopen op een goede afloop en dhr. De Norre en zijn gezin meenemen in onze gedachten en gebed”, aldus de man. De school voorziet maandag opvang door leerlingenbegeleiders voor wie nood heeft aan een gesprek.