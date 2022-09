Jonge muzikanten van instaporkest brengen concert 'Boris en de Bombardon’

Onder de titel ‘Boris en Bombardon’ brengen de jonge enthousiaste muzikanten het familieconcert ‘Boris en de Bombardon’ in samenwerking met de de Woordlabklassen van de Kunstacademie afdeling Erpe-Mere en EMotia. Samen brengen ze een verhaal waarbij muziek en woord hand in hand gaan, dat geschikt is voor alle leeftijden, met als voornaamste richtpubliek kinderen van de lagere school, over Boris die van zijn opa een bombardon krijgt, niet goed weet wat er mee te doen en uiteindelijk er toch eens op blaast waardoor zijn leven plotsklaps verandert.

De tekst werd geschreven door Yves De Pauw, de muzikale leiding is in handen van dirigent Sam Huysentruyt, Lies Geldhof is woordcoach en Bob Van Der Strieckt zorgt voor de regie. Voorstellingen op zaterdag 8 en zondag 9 oktober om 15 uur in GC De Volkskring. Kaarten hiervoor via www.volkskring.lede.be. Een weekje later op zaterdag 15 oktober zijn er nog voorstellingen om 15 en 19 uur in cultuurhuis EMotia in Erpe-Mere. Kaarten hiervoor via www.emotia.be/boris.