Jonge mama (30) overleden bij frontale aanrijding aan onverlicht kruispunt in Erpe-Mere

Lede WZC Markizaat zeer zwaar getroffen tijdens tweede golf: "We kunnen alle medisch geschoolde hulp gebruiken”

16 november Met 40 besmette bewoners, 23 besmette personeelsleden en vier overlijdens is de impact van COVID-19 bijzonder groot in WZC Markizaat in Lede. “De situatie raakt stilaan onder controle, maar helpende handen zijn welkom.”