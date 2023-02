Jonge illustratoren Alex (8) en Thelma (13) helpen voortaan kinderen bij leren lezen

Het project Bib! Bib! Bib! Hoera! Heeft tot doel jongeren met een verstandelijke beperking en kinderen met een andere thuistaal vlotter te leren lezen werd opgestart door zussen en logopedistes Carita en Livia De Vos uit Lokeren. Via de Warmste Week en de Koning Boudewijnstichting zamelden zij geld in om hun unieke leesmethode in boekvorm te krijgen en voor de animaties van in totaal 12 reeksen met in totaal 60 boekjes riepen ze hulp in bij onder meer tekenacademies.

Een oproep waarbij leerkracht Melanie De Saeger meteen aan haar toen 7-jarige leerling Alex Van Vaerenbergh uit Erpe dacht. “Alex heeft een enorme verbeelding en kan supergoed tekenen. In overleg met zijn ouders besloten we op de aanvraag in te gaan.” Wat volgde was maandenlang tekenen rond ‘beer’ om zo vijf boekjes te vullen. “Op het einde was ik ‘beer’ wel wat beu”, bekent de knaap. Desondanks is hij fier.

Het eindresultaat is overigens niet alleen aan Alex te danken. “Al snel was duidelijk dat er ook wat kleur in de tekeningen moest.” Gelukkig bleek de toen 12-jarige Thelma D’haeseleer uit Nieuwerkerken daarvoor de geschikte persoon. Samen met Alex maakten ze een prachtige collectie tekeningen. “Beiden hebben talent en kunnen zeker verder evolueren”, geeft een fiere juf nog mee. Eveneens fier was Kristien Van Damme, sinds november de nieuwe directeur van de Academie van Lede Erpe-Mere Wichelen, en kersvers schepen van Onderwijs en bibliotheek Dries Hostens (CD&V).

