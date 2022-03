Jong trio start nieuwe uitdaging: Nieuwe horecazaak en padel spelen aan industriepark Erpe-Mere

Erpe-MereDe primeur voor het allereerste bespeelbare padelterrein in Erpe-Mere gaat naar ‘Padel Erpe-Mere’ aan de inrit van het industriepark van Erpe-Mere ter hoogte van de Aldi-supermarkt en naast restaurant ’t Vijverhof. Vanaf vandaag kunnen sportievelingen er terecht op padelterreinen. “Maar ook wie iets wil komen drinken is welkom.”

Naast de deur van de ouderlijke zaak starten zoon Glenn D’Haemers (35) en echtgenote Karen Flobert (32) een nieuwe uitdaging. Een opvallende keuze want tot nu toe waren ze hoofdzakelijk aan de slag in ’t Vijverhof. “Maar tijdens de coronapandemie hadden we niks om handen, begonnen we zelf padel te spelen en rijpte het idee om er voor te zorgen dat dit dichter bij huis mogelijk was.”

Daardoor opent dit weekend Padel Erpe-Mere de deuren. “We beschikken over vier volwaardige en verlichte terreinen waarvan eentje overdekt is.” Voor lessen, het sporten zelf, de organisatie van eigen en interclubtornooien alsook een bedrijvencompetitie kunnen Glenn en Karen rekenen op de hulp van Yannick Van Impe (33). Die leerkracht LO zet zijn onderwijsopdracht op pauze zodat hij voluit voor de nieuwe uitdaging kan gaan.

Glenn en Karen richten zich hoofdzakelijk op de nieuwe horecazaak. “Die is 7/7 geopend en in niets te vergelijken met de zaak van mijn ouders. Wel zullen we hapjes zoals tapa’s en scampi’s voorzien. Zondagochtend serveren we ontbijt. En dat alles is niet enkel voorbehouden voor wie hier speelt. Iedereen is welkom”, benadrukt Glenn. Het is duidelijk niet de bedoeling de concurrentie aan te gaan met de zaak van zijn ouders. “Dat is vandaag en ook in de toekomst, want mijn ouders denken stilaan aan het overlaten van de zaak, niet de bedoeling.”

Wie interesse heeft om padel te spelen, kan dit weekend en ook in de toekomst langs gaan. “Omdat we bewust voor een familiale aanpak gaat, promoten we heel sterk onze abonnementen. Voor 320 euro kan je een jaar lang zo vaak komen spelen als je wil. Voor een half jaar betaal je 170 euro. Jongeren en meerdere gezinsleden krijgen korting.” Om iedereen de kans te geven, kan je wel maximum vijf reservaties gelijktijdig lopen hebben. “Maar zodra je een wedstrijd speelde, kan je meteen opnieuw een vijfde reservatie doen.”

Zonder lidmaatschap spelen kan eveneens. “Dan betaal je tussen 8 en 16.30 uur slechts 4 euro per persoon en per uur, 5 euro tijdens het weekend en 6,50 euro voor de drukste momenten.” Rackets zijn eveneens te huur en te koop. “Daarvoor werken we exclusief samen met Mono Fuerte uit het vlakbij gelegen Nieuwerkerken.

Meer info, inschrijven en reserveren via www.padelerpemere.be.

De padelterreinen zijn dagelijks geopend van 8 tot 22.30 uur.

De horecazaak opent op maandag, dinsdag en donderdag om 16.30 uur, woensdag om 13 uur, vrijdag om 15.30 uur, zaterdag en zondag om 9 uur.

Volledig scherm Dankzij Glenn, Karen en Yannick kan je voortaan aan de inrit van het industriepark terecht bij Padel Erpe-Mere. © Koen Moreau

