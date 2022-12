Ines (29) schreef rijmverhalenboekje ‘Loebas’ voor neefje August: “Leuke verhaaltjes voor kinderen die van pratende dieren houden”

Aaigem/KerkskenDe uit Kerksken afkomstige Ines Van Impe (29) die momenteel in Aaigem woont bracht net in eigen beheer een leuk verhalenboekje over het konijntje ‘Loebas’ uit. “Een projectje dat tijdens de rustige coronaperiode startte toen mijn broer en schoonzus me vroegen meter te worden van hun kindje.”

Een welkome afwisseling in die stille toch ietwat deprimerende periode. “Ik was na een korte passage op de redactie van Het Laatste Nieuws net als zelfstandig copywriter gestart en omdat niemand wist waar het met al die lockdowns heen ging, werd het professioneel plots heel rustig”, vertelt ze. Als bezigheidstherapie startte ze aan een serieuze roman. “Maar dat was te zwaar en vlotte niet.”

Bijzonder geschenk

Tot plots het nieuws van het eerste kindje in de familie kwam. “Mijn broer en schoonzus vroegen me of ik meter wou worden en ik was meteen dolenthousiast.” Al snel ontstond het idee om iets bijzonder te maken voor haar neefje August. “Zelf zijn we als kinderen steeds door onze ouders de natuur ingestuurd en omdat ik al van jongs af tientallen schriftjes met verhaaltjes - veelal over dieren – schreef, besloot ik een verhalenboekje te maken.”

Quote Omdat ik als kind geen Vlaamse reus kreeg, smokkelde ik Loebas via mijn boekje naar binnen Ines Van Impe

Hoofdfiguur in dat boek werd ‘Loebas’. Een leergierig, ontdekkend en ietwat ondeugend konijntje. “Als kind wou ik altijd al een Vlaamse reus, maar ik kreeg er geen van mijn ouders en omdat mijn vriend dat nu evenmin ziet zitten, kon ik niet anders dan mijn Vlaamse reus op deze manier in huis te smokkelen”, lacht Ines. Het resultaat is geen gewoon verhalenboekje. Wel een boekje dat volledig in rijm is geschreven.

Pratende dieren

“Dat vertelt leuker en maakt het boekje ook geschikt voor beginnende lezertjes.” Al was dat oorspronkelijk niet het plan. “Idee was iets uniek te maken.” Maar omdat een kinderboek zonder tekeningen niet zo mooi is, sprak Ines vriendin Sandra Lefranc aan. “Het resultaat was zo mooi dat ik besloot konijn Loebas met al zijn avonturen met pratende dieren te koop aan te bieden.”

Quote Mijn neefje August wijst voor het slapengaan steevast mij boekje aan om uit voor te lezen Ines Van Impe

Neefje Augstus is intussen een jaar oud en kreeg het boekje nog maar heel recent overhandigd. “Ik hoorde van mijn broer dat hij verzot is op de verhaaltjes en voor het slapengaan steevast mijn boekje aanwijst”, vertelt Ines. Andere vrienden die het boekje aanschaften, lieten inmiddels eveneens weten dat hun kinderen eveneens dolenthousiast zijn over de avonturen van Loebas.

Het boek is dan ook een ideaal eindejaarsgeschenk voor wie zijn kinderen wil laten genieten van de acht avonturen die Loebas beleeft met de honden Floss en Rosie, het vogeltje dat niet durft vliegen, de kikker die moet oppassen op honderd kikkervisjes en andere verhaaltjes waar pratende dieren voor elkaar zorgen.

Neefjes en nichtjes

Een vervolg is momenteel nog niet op komst. “Maar ik besef dat ik de lat hoog legde voor toekomstige neefjes en nichtjes die er komen”, lacht Ines. Haar bedrijfje Copybirds, waarmee Ines als copywriter en storyteller aan de slag is, omvormen tot kinderboekenbedrijf is overigens niet aan de orde. “Daarvan kunnen leven is onmogelijk. Ik zie het vooral als een leuke nevenactiviteit.”

Het boekje ‘Loebas’ is te koop voor 22,50 euro voor wie het boek zelf ophaalt bij Ines, Dikkelindestraat 27 in Aaigem. Voor levering in Aalst, Erpe-Mere of Haaltert betaal je 3 euro extra. Wie verderaf woont, betaalt 5 euro verzendingskosten. Bestellen via www.copybirds.be/shop.

