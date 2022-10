In tijden van permante prijsverhogingen laat Bowling The Pinz prijzen zakken: “Om voor een beetje tegengewicht te zorgen”

Terwijl zowat elke ondernemer zijn prijzen langzaam optrekt, deed Robby net het omgekeerde. Met een gemiddelde daling van ongeveer 10% maakte hij een spelletje of uurtje bowlen opvallend goedkoper. “Waar we vroeger tijdens het weekend 4,50 euro aanrekenden voor een spelletje is dat nu 4 euro. Een uurtje bowlen kost voortaan 25 in plaats van 30 euro en ook de al lagere prijzen op weekdagen of voor clubs zijn gedaald.”

Zware investeringen

“Net voor corona namen we de zaak over en moesten we verplicht heel wat maanden sluiten. Een periode waarvan we profiteerden om de zaak op te frissen, maar nu zijn we nog een stap verder gegaan.” Dat is het minste wat je kan zeggen over de nieuwe installatie die net werd geplaatst. “Het kegelsysteem was 55 jaar oud en had voortdurend defecten waardoor we bijna voltijds een technieker moesten betalen. Daarnaast durfden we nooit alle banen reserveren zodat er bij defecten uitwijkmogelijkheden waren.”