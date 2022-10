In tijden van permanente prijsverhogingen laat Bowling The Pinz prijzen zakken: “Om voor een beetje tegengewicht te zorgen”

ErondegemUitstapjes maken of uit eten gaan zijn de voorbije weken en maanden fors duurder geworden. Dat merkte Robby Deryck van bowling The Pinz in Erondegem zelf. “Weg gaan of iets leuks doen met de kinderen wordt stilaan onbetaalbaar, maar in plaats van te klagen, besloot ik te bewijzen dat het anders kan.”

Terwijl zowat elke ondernemer zijn prijzen langzaam optrekt, deed Robby net het omgekeerde. Met een gemiddelde daling van ongeveer tien procent maakte hij een spelletje of uurtje bowlen opvallend goedkoper. “Waar we vroeger tijdens het weekend 4,50 euro aanrekenden voor een spelletje is dat nu 4 euro. Een uurtje bowlen kost voortaan 25 in plaats van 30 euro en ook de al lagere prijzen op weekdagen of voor clubs zijn gedaald.”

Quote Misschien zijn we naïef, maar door onze prijzen te doen dalen, bewijzen we dat het anders kan Robby Deryck

Een ingreep waarmee Robby hoopt dat meer mensen komen of toch minstens blijven. “We merken dat mensen meer en meer opletten hoeveel ze spenderen en we begrijpen dat heel goed. Misschien zijn we naïef, maar net daarom willen wij tonen dat het anders kan.” Een gewaagde keuze, waar verrassend genoeg ook zware investeringen tegenover staan.

Zware investeringen

“Net voor corona namen we de zaak over en moesten we verplicht heel wat maanden sluiten. Een periode waarvan we profiteerden om de zaak op te frissen, maar nu zijn we nog een stap verder gegaan.” Dat is het minste wat je kan zeggen over de nieuwe installatie die net werd geplaatst. “Het kegelsysteem was 55 jaar oud en had voortdurend defecten, waardoor we bijna voltijds een technieker moesten betalen. Daarnaast durfden we nooit alle banen reserveren, zodat er bij defecten uitwijkmogelijkheden waren.”

Quote Dit is enkel mogelijk door een nieuwe veel energiezui­ni­ger en minder defectge­voe­lig kegelsys­teem Robby Deryck

Maar dat is dankzij de vernieuwing, goed voor een investering van een goede 220.000 euro, niet meer nodig. “We zijn overgeschakeld met een veel minder defectgevoelig touwtjessysteem, waardoor bovendien de oude energievretende motoren niet meer nodig waren en we van 35 keer 380 volt nu nog 15x24 volt nodig hebben.” Dus ook de te verwachten energierekening zou fors moeten dalen. “Ik hoop ondanks de stijgende prijzen toch op een halvering.”

Gespreide afbetaling

De vaste uitbatingskost zou dus moeten dalen. “En dankzij een gespreide afbetaling aan de leverancier zal dat meteen voor een gevoelig verschil zorgen.” Een verschil waarvan Bowling The Pinz dus ook de klanten laat meegenieten. “Op die manier zorgen wij ervoor dat een uitstap dichtbij helemaal niet duur hoeft te zijn”, besluit de uitbater.

Bowling The Pinz

Bloemenstraat 30 in Erondegem

www.bowling-thepinz.be

Facebook Bowling The Pinz

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.