Hype niet te stoppen: padelclub moet nog voor officiële opening al bijna ledenstop invoeren

Het vroeg kunst en vliegwerk voor Sven Bolangier (51), zijn vrouw Anja Pauwels (50) en dochters Amber (25), Merel (24) en Robin (20) om dit voorjaar alles tijdig klaar te krijgen zodat de club ploegen kon laten aantreden voor het start van het nieuwe padelseizoen. “Dankzij de inzet van enkele bijzonder goede aannemers en een subsidie van 112.000 euro voor bovenlokale sportinfrastructuur door Sport Vlaanderen draaiden we hier op amper tien weken tijd al op volle kracht”, blikt Sven tevreden en dankbaar terug.

Al 700 leden

Daardoor kon Paquito dit seizoen alvast starten met zestien interclubploegen. “En dat worden er volgend seizoen zonder twijfel nog een pak meer.” De capaciteit van het nieuwe padelcentrum is dan ook indrukwekkend. Vandaag zijn er vijf openlucht- en vier overdekte padelterreinen. Een aantal met een enorme aantrekkingskracht. “Al moet ik bekennen dat mijn vrouw, ikzelf en onze dochters ook over een breed netwerk beschikken waardoor we enkele maanden na onze opstart – met 0,0 reclame - al ongeveer 700 leden tellen en op een zucht van een ledenstop staan.”

Dat de talrijke uit de grond rijzende padelterreinen voor een overaanbod zouden zorgen, is dus duidelijk niet het geval. “We zijn ook niet over één nacht ijs gegaan. Dit familieproject is het resultaat van een voorbereiding waaraan we zeven jaar geleden startten. Bovendien zijn er nog altijd heel veel mensen die geen padel spelen. We zijn er vast van overtuigd dat deze sport een blijver is”, knipoogt Sven. Toch kijkt de familie Bolangier ook naar andere sporten. “In het voorjaar van 2023 leggen we nog terreinen voor beachvolleybal en petanque aan.”

Inzetten op jongeren

Een beetje verscholen achter de cafetaria vind je ook het nieuwe sportinitiatief Strongbox. Paquito is en wordt dus heel wat meer dan louter padel. Bovendien werd de oude voetbalkantine omgetoverd tot een gezellige en knusse cafetaria met aangenaam terras. “En daar zijn wandelaars, fietsers en iedereen die zin heeft even welkom”, benadrukt men. Eveneens handig om weten: op woensdag, donderdag en vrijdag kan je op de site van 17.30 tot 20.30 uur terecht bij Pizza Pelgrims.

De demonstratiewedstrijd tijdens het openingsweekend door enkele min 14-jarigen - die tot de top van België behoren - op zondagnamiddag is een bewuste keuze. “Samen met Coachconcept willen we actief inzetten op jongeren en er voor zorgen dat zij de juiste technieken beheren”, vult dochter Merel aan. Om die reden organiseert Paquito in samenwerking met Kampion ook nog sportkampen en -stages voor jongeren van 7 tot 16 jaar voor de prijs van 160 euro (-12 jaar) en 175 euro. “Voor geïnteresseerden: er zijn nog plaatsen voor de periodes van 4 tot en met 8 juli, 11 tot en met 15 juli alsook 1 tot en met 5 augustus.”

Openingsweekend

Kennismaken met padel of met Paquito kan dit weekend helemaal gratis. Op vrijdag wordt om 17.30 uur gestart met een openingsreceptie. De lokale muziekgroep ATMID treedt op van 20 tot 23 uur en nadien nemen DJ Yono & Kreim Fresj over. Zaterdag kan je van 9 tot 13 uur de eindrondes van de dames P200 zien en zijn er voorrondes voor de Coachconcept familie-cup. Van 14 tot 18 uur zijn de eindrondes P200 voor de mannen en kan je terecht voor de Kampion Kidsnamiddag met padelinitiatie, springkastelen en grime. Vanaf 18 uur draait DJ Fred de beste muziek.

Zondag zijn er van 9 tot 13 uur eindrondes P100 dubbel gemengd en eindrondes Coachconcept familie-cup. Om 11 uur wordt het aperitief geserveerd en omstreeks 15 uur volgt de officiële opening door een delegatie van het college van burgemeester en schepenen van Erpe-Mere. Van 16 tot 17 uur is er een demowedstrijd min 14-jarigen en van 17 tot 18 uur spelen Nick Praet en Helena Wyckaert een zonder twijfel indrukwekkend wedstrijdje.

Padelclub Paquito

Gentsesteenweg 128b, Erpe

www.paquitopadel.club

www.facebook.com/PadelclubPaquito

www.instagram.com/padelclub_paquito



Volledig scherm Sven en dochter Merel Bolangier bij de nieuwe padelclub Paquito aan de Vijfhuizen in Erpe. © Koen Moreau

Volledig scherm De nieuwe padelclub Paquito aan de Vijfhuizen in Erpe telt momenteel vijf openlucht en vier overdekte padelterreinen. © Koen Moreau

