“Het meisje lokte het misbruik zelf uit”: opa riskeert vier jaar cel voor verkrachting 11-jarige kleindochter

Ouders, vrienden en sympathi­san­ten supporte­ren voor bobslees­ter An Vannieuwen­huy­se

Bijna drie weken nadat de Leedse An Vannieuwenhuyse deelnam aan de openingsceremonie op de Olympische Spelen in Peking mocht ze zelf in actie komen. De prestatie van de streekgenote werd voor een beperkt publiek live uitgezonden in het ontmoetingscentrum van Wanzele.

19 februari