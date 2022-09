Het bewijs dat muzikanten ook handenarbeid kunnen verrichten: Koninklijke Harmonie opent dit weekend zelfgebouwd repetitielokaal CbarE

ErpeDe meer dan honderd leden van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Erpe moeten niet langer behelpen met repetitielokalen her en der. Dit weekend openen ze hun zelfgebouwd gloednieuw 300 vierkante meter grote energiezuinig en enorm geïsoleerd repetitielokaal CbarE achter het oude gemeentehuis van Erpe. “Dit is een droom die uitkomt: een vast onderkomen en niet meer voortdurend moeten verhuizen met onze instrumenten.”

Op de baan gaat de Erpse harmonie 111 jaar na de oprichting niet meer. “De majorettes die er ooit waren zijn al lang verdwenen en door de jaren heen zijn we meer geëvolueerd naar een kamerorkest met een eigen instaporkest voor jongeren, onze grote harmonie en het populaire Klein Muziekske”, vertelt bestuurslid Malika Bayens.

In 2012, net na de viering van honderd jaar harmonie en de toekenning van de titel ‘Koninklijke’ vereniging, ging zaal Pax tegenover het oud gemeentehuis tegen de vlakte en verloor de harmonie haar vaste stek. Wat volgde waren omzwervingen en heel veel verhuizen. “De eerste twee jaar werd gerepeteerd in de loods van Willy Cobbaut.” Daar bouwden de muzikanten zelf een toilet. “Maar uiteindelijk verkasten we nog naar het Patronaat en het Ontmoetingscentrum in Mere.”

Lees verder onder de video.

Aanhangwagens

Locaties die de harmonie niet permanent ter beschikking had. “Als er iets anders te doen was, moesten we telkens aanhangwagens vullen om onze instrumenten tijdelijk weg te halen of elders te geen repeteren. De meest memorabele plek wat dat betreft waren de serres van Anjers De Nijs.” Iets wat nu niet meer aan de orde is. “We dromen al jaren van een eigen plek en bekeken met de gemeente tal van opties. Dat we nu een recht van opstal voor 99 jaar kregen om zelf iets te bouwen achter het oud gemeentehuis van Erpe en naast het Chiroheem was geweldig.”

Zodra dat akkoord er was, ging het bijzonder snel. “Op 21 december zijn we hier gestart met snoeien en afbreken van enkele koterijen”, vertelt Timour Matthys. Nadien werd zowat elk weekend door leden van de harmonie gewerkt. “In totaal hebben hier zeker veertig mensen meegewerkt. Dat heel wat van onze leden echte stielmannen zijn, was uiteraard ook een grote hulp.” Daardoor beschikt de harmonie nu over een hoogwaardig gebouw met zonnepanelen, een lucht-luchtwarmtepomp en een akoestisch plafond.

Steun van velen

“Gelukkig kozen we niet voor verwarming op aardgas”, knipoogt Malika. Desondanks blijft het een kostelijk project. “Naast de hulp, steun van de gemeente, talrijke sponsors, tussenkomst van de Nationale Loterij en onze eigen middelen moeten we nu ook nog enkele jaren een lening afbetalen. We weten dus waarvoor onze toekomstige activiteiten dienen, maar nu zijn we vooral heel trots en blij met deze realisatie.”

Lees verder onder de video.

Dat maken/maakten de muzikanten alvast duidelijk bij het traditionele openingsconcert van de kermis vrijdagavond op het dorpsplein van Erpe. “We hebben speciaal wat nieuwe nummers aangeleerd en vieren zaterdag met onze leden, sponsors en iedereen die meehielp onze nieuwe start met een verwenavond en een optreden voor de genodigden.”

Het grote publiek kan op kermiszondag een kijkje nemen in het nieuwe repetitielokaal. “Om 11 uur zorgt ons instaporkest voor een aperitiefconcert, we openen onze verbruiksruimte als kermiscafé, voorzien barbecue, gaan met een tentoonstelling terug in de tijd en krijgen om 15 uur de collega’s van de Koninklijke Fanfare Nieuw Leven Aaigem op bezoek voor een optreden.” Voor wie het zich afvraagt: naast de repetitieruimte is ook een toog en verbruiksruimte van 80 vierkante meter. “Want van musiceren krijg je nu eenmaal dorst.”

Volledig scherm De muzikanten van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Erpe openen dit weekend hun zelfgebouwd repetitielokaal CbarE. © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.