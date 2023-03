Herstelwerken aan defecte knipperlichten oversteekplaatsen

Mountainbi­kers kunnen zich uitleven op gloednieu­we routes

In Herzele werd de oorspronkelijke mountainbikeroute grondig aangepakt. “Wat in 2005 begon met een route door de acht deelgemeenten, is nu uitgemond in niet één vernieuwde, maar wel drie aantrekkelijke routes die elk afzonderlijk uitgepijld zijn", zegt schepen van Sport Ann Van Ruyskensvelde (Open Vld).