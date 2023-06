Herinzegening Sint-Annakapel 2,5 jaar na aanrijding: “Tegels speciaal in Indië laten maken”

Philemon en Germaine vieren hun 70ste huwelijks­ver­jaar­dag: “De liefde is nog steeds groot”

Woensdag 31 mei was het feest in het woonzorgcentrum Sint-Job in Aalst, want Germaine Van Heddegem en Philemon De Sadeleer vierden er hun 70ste huwelijksverjaardag. Dit platina jubileum werd een gezellig familiemoment, samen met dochter Marina, schoonzoon Dirk en zoon Christiaan, en schepen van Burgerlijke Stand Caroline De Meerleer (N-VA).