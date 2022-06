Heel wat aandacht voor fietsers tijdens ingrijpende werken aan snelwegbruggen E40

Erpe-Mere/NieuwerkerkenDe start van de vervangingswerken voor de spoorwegbrug en autobrug over de E40 ter hoogte van Erpe-Mere deze zomer zal niet alleen impact hebben op automobilisten. Fietsers zullen vanaf augustus eveneens moeten omrijden. “Maar we doen alles om veilige alternatieven aan te bieden.”

Absoluut noodzakelijk aangezien voor trage weggebruikers op het lokale wegennet geen tijdelijke noodbrug wordt voorzien en ook de Patrick Lanckmanstraat richting kerkhof Nieuwerkerken niet bereikbaar zal zijn. Net als lokaal autoverkeer wordt het daardoor voor fietsers omrijden langs Erpe of Nieuwerkerken (dat blijft voor wagens en fietsers mogelijk via Kloosterstraat-Edixvelde) om aan de overzijde van de snelweg of in Aalst te raken. Om te vermijden dat die alternatieve trajecten eveneens opgezocht worden door sluipverkeer komen er op verschillende plaatsen tractorsluizen.

Tractorsluizen

Meest voor de hand liggende sluiproute voor de - door de werken eveneens afgesloten - Ommeganglaan en Blauwenbergstraat naast het nieuwe kerkhof van Erpe (dat wel bereikbaar blijft) is het traject Grote Zadelweg - Achtermaal. Het middelste deel van dit traject is vandaag al een landbouwweg, maar om sluipverkeer te weren komt daar ook een tractorsluis. Dat is ook het geval voor het traject tussen de wijk Groendal in Mere langs het oude voetbalveld en oefenterrein van ruitervereniging Levade in de Ediksveldestraat. Om dezelfde reden blijft de Groeneweg tussen de wijk Groendal en de Jeruzalemstraat uitsluitend voorbehouden voor fietsers.

Lokaal autoverkeer wordt in beide rijrichtingen omgeleid langsheen het kruispunt Vijfhuizen, maar uiteraard zullen heel wat mensen alternatieven zoeken doorheen Nieuwerkerken. Daardoor zou het wel eens drummen kunnen worden in Edixvelde en in de Teerlingveldstraat/Rijdentstraat. Die laatste uiterst smalle straat heeft een spoorwegbrug en is via de Strekstraat ideaal voor fietsverkeer van en naar Mere, maar is allesbehalve geschikt voor veel doorgaand autoverkeer. Het Agentschap Wegen en Verkeer belooft de situatie te monitoren en indien nodig in overleg met de stad Aalst maatregelen te nemen.

Fietspad op brug

Bij de heraanleg van de nieuwe brug over de E40 is er eveneens aandacht voor fietsers. De nieuwe brug zal breder zijn en uitgerust worden met een fiets- en voetpad langs beide straatkanten en de aansluiting van de brug naar Lange Ommegangstraat en Blauwenbergstraat wordt eveneens veiliger ingericht. Jammer dat hetzelfde destijds niet gebeurde bij de aanleg van de nieuwe spoorwegbrug in de Merestraat. Tot slot wordt de nieuwe spoorwegbrug van de E40 iets hoger zodat hogere treinen langs kunnen en komen er nieuwe geluidspanelen langs de kant van Mere die 0,5 meter hoger zullen zijn dan de bestaande panelen.

Meer info over de werken: https://wegenenverkeer.be/werken/vernieuwing-twee-bruggen-erpe-mere

Voor de presentatie van de infosessie: klik hier.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.