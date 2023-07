Halfuur file op E40 richting Brussel door ladingverlies in Erpe-Mere: rijbaan vrijgemaakt

“Is dit nu domheid, onbekwaam­heid of racisme?” Oppositie snoeihard voor flater van stad Aalst

Ook de Aalsterse oppositiepartijen zijn niet te spreken over de zwerfvuilcampagne die de stad Aalst heeft gelanceerd. De slogan ‘Op elke coole spot in Aalst... ligt een smerige pretbederver. #WegSfeer’ is nog wel oké, maar het bijhorende beeld van drie gekleurde jongeren is dat heel wat minder. De reacties zijn dan ook snoeihard.