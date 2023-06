Half uur minuten file op E40 vanaf Aalst richting de kust door ongeval ter hoogte van Erpe-Mere

Bye Bye Gazon levert derdeklas­sers ‘De Grasspriet’ ijsjes en babbel met Dieter Coppens op

Basisschool ‘De Grasspriet’ in Mere heeft zijn naam niet gestolen. Met heel wat groen en een prachtige speelweide is gras een vast gegeven op de school. De actie ‘Bye Bye Gazon’ was de school dan ook op het lijf geschreven.