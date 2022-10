Groen wil uitbreken terrassen en opritten subsidiëren: "Gemeente scoort slecht met 17% verharding ten opzichte van Vlaams gemiddelde”

“Door inwoners aan te sporen te ontharden kunnen we er voor zorgen dat bij overvloedige neerslag het water beter in de bodem kan sijpelen. Zo wordt het grondwaterpeil aangevuld, maar wordt tevens vermeden dat de riolen bij zware regen worden overbelast”, aldus Patrick De Swaef. De man wees er tevens op dat een ontharde voortuin minder warmte afgeeft wat voor koelere straten zorgt tijdens de steeds warmer wordende zomers.

“Ik stel voor om inwoners die hun tuin ontharden hiervoor 10 euro per vierkante meter te betalen”, opperde hij. Schepen van Ruimtelijke Ordening Reinold De Vuyst reageerde dat dergelijk systeem niet realistisch en te moeilijk zou zijn. “Er zijn heel veel onvergunde verhardingen waarvoor het niet aangewezen zou zijn een regularisatie te subsidiëren. De controle daarvan is eveneens heel moeilijk. Bovendien zijn geen vergunningen nodig voor opritten en paadjes naar voordeuren.”

De Vuyst beloofde wel dat de gemeente op termijn strenger zal toezien op het naleven van de regels. “Binnenkort komt er een handhavingsambtenaar en die zal onder meer belast worden met het toezien op het naleven van de afgeleverde vergunningen wat betreft verhardingen. Vandaag kijken we ook al bij nieuwe aanvragen na of er geen onvergunde verhardingen aanwezig zijn”, aldus De Vuyst.

Open Vld ondersteunde het voorstel van Groen. “Een positieve en belonenden aanpak is vaak efficiënter dan een bestraffende. Misschien moet eens nagedacht worden over een breder kader waarbij per straat gestimuleerd wordt iets aan de verharding te doen”, opperde Ive Callaert. Meerderheidspartijen CD&V en N-VA benadrukte dat het moeilijk is aan historische situaties iets te doen. “Maar voor nieuwe vergunningen leggen we strenge eisen op. Zo moet minstens 50% van de aangebrachte verharding waterdoorlaatbaar zijn. We zijn dus wel degelijk begaan met de problematiek”, besloot burgemeester Hugo De Waele (CD&V).