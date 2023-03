Groen/Vooruit vraagt versnelde herbestemming kerken

Personeel van Delhaize in Aalst staakt: “Een klant mocht niet binnen en gaf me boos een duw”

Het personeel van de Delhaize in Aalst heeft het werk neergelegd. De supermarkt aan de Parklaan zal de hele dag gesloten blijven. “Het nieuws is bij het personeel ingeslagen als een bom”, zeggen de vakbonden. Ook de winkels in Denderleeuw en Ninove zullen vandaag sluiten volgens de vakbond.