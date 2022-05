Gezinsbond organiseert verrassende wandeling als kennismaking met buren en hun hobby's

Startplek is de Sint-Annazaal op Bambruggedorp. Vertrekken kan vrij tussen 14 en 15 uur. Onderweg word je getrakteerd op een een huiskamerconcert, een minikickboks-party, een naaldkantdemonstratie en een hobby… om van te likkebaarden. Afsluiten gebeurt in de Sint-Annazaal met een bondscafé en muzikale ambiance door Chris en Pedro. Deelnemers betalen 20 euro per gezin of 6 euro per persoon. Lede betalen 15 euro of 4 euro. In die prijs zijn twee traktaties inbegrepen. Graag vooraf inschrijven via https://bambrugge.gezinsbond.be.