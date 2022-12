Gewezen voetbalterrein KFCO Burst wordt vaste stek Scouts Kievit: “Zo goed dat we niet meer weg willen”

Erpe-MereScoutsgroep Kievit zal niet meer terugkeren naar het gemeentelijk domein Steenberg in Erpe-Mere. De 200 leden en 25 leiders moesten deze zomer hun lokalen leegmaken omdat die tijdelijk dienst moesten doen als voetbalkantine voor de gepromoveerde voetbalclub EM United. “Oorspronkelijk waren we daarmee heel ongelukkig, maar ons tijdelijk onderkomen bevalt zo goed dat we willen blijven.”

Een begrijpelijke keuze. De scouts kregen bij hun verhuis te horen dat de nieuwbouw aan het kunstgrasveld een andere bestemming kreeg. De aangeboden huisvesting in het huis naast de benzinepomp aan de inrit van Steenberg leek in eerste instantie de beste optie. Omdat de noodzakelijke renovatie daar nog niet gestart was en de combinatie van voetbal en scouts te gevaarlijk was, kreeg de scoutsgroep – in eerste instantie tijdelijk – onderdak bij het net ter ziele gegane KFCO Burst.

Quote We verkiezen de rustige omgeving van de Oudendijk boven de drukte van de Ouden­aardse­steen­weg Groepsleidster Eva Van Sande

Bij de start van hun werkjaar in september lieten de padvinders al optekenen dat de locatie heel goed beviel. “We hebben hier alles om ons uit te leven”, klonk het toen. Een visie die niet veranderde. Integendeel. “De rustige omgeving bevalt ons uitstekend waardoor we Burst nu verkiezen boven een huis vlakbij de steenweg aan het domein Steenberg”, vertelt hoofdleidster Eva Van Sande. De uitspraak van jeugdschepen Tom Van Keymolen (CD&V) in april “dat de scouts zich misschien zo goed thuis zouden voelen in Burst dat ze niet meer terug zouden willen komen” bleek dus profetisch.

Overbevraagd Steenberg

“Maar het klopt dat de Oudendijk in Burst beter geschikt is dan het overvraagde domein Steenberg. We hebben de vraag dus positief beantwoord”, aldus Van Keymolen. Hij mag in januari de burgemeesterssjerp mag omgorden. De beslissing betekent dat de scouts flink wat bergruimte behoudt en een lijst mag maken met gewenste verfraaiingswerken. “In de mate van het mogelijk zullen we helpen om van Burst een echte nieuwe thuis te maken”, belooft Van Keymolen.

Quote In de mate van het mogelijk zullen we helpen om hier voor de scouts een echte thuis te maken Jeugschepen Tom Van Keymolen (CD&V)

Geïnspireerd door TUIN9420 droomt de scoutsgroep van een gelijkaardige natuurlijke speelplaats op een van de voormalige voetbalterreinen. “En dat is op lange termijn misschien wel mogelijk”, aldus Van Keymolen. Die belooft dat de scouts in eerste instantie enige gebruiker van de site zal zijn. “Voor een buurtfeest of een potje Kubb zijn in overleg natuurlijk uitzonderingen mogelijk en op lange termijn zullen we kijken of we hier geen andere gebruiker kunnen huisvesten op de moment dat de scouts hier geen werking hebben.”

Speelplein en Pimboli

Concrete projecten of mogelijke buren worden niet genoemd, maar aangezien de site ingekleurd staat als recreatiegebied bestaat de kans dat de scouts op termijn de locatie aan de Oudendijk zullen moeten delen met speelpleinwerking Tweeper, knutselatelier Kladder en de buitenschoolse kinderopvang Pimboli. Beiden zijn momenteel nog gehuisvest in de oude schoolgebouwen van De Brug bovenaan de Steenstraat in Mere. Dat voormalig schoolgebouw kwam leeg te staan na een negatief brandweerrapport en biedt intussen al vijf jaar een tijdelijke oplossing voor Pimboli, Tweeper en Kladder.

Volledig scherm De 25 leiders en 200 leden van scouts Kievit Erpe-Mere voelen zich al keigoed thuis op de Oudendijk in Burst. © Scouts Kievit

Volledig scherm Bram, Eva en Simon van scouts Kievit Erpe-Mere kregen van toekomstig burgemeester Tom Van Keymolen de garantie dat ze op de Oudendijk in Burst mogen blijven. © Koen Moreau

