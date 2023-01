Gerrit Caudron houdt try-out als stand-up comedian in Aabazjoer

De sympathieke 65-jarige Erpenaar start in april met ‘En nu is het aan mij' een reeks try-outs als stand-up comedian. De eerste voorstellingen in Herberg Koning Ezel in Lede en in eetcafé Knabbel en Babbel Bierbuik in Mere waren in een mum van tijd volzet. Daarom komt er alvast een vierde gratis voorstelling op donderdagavond 27 april in Aabazjoer in de Vrijheidsstraat in Aalst om 20 uur. De inkom is gratis maar vooraf reserveren via gerrit.caudron@skynet.be is verplicht.