Gerestaureerde Livinuskapel blinkt als nooit tevoren

baanwielrennen zesdaagse gent Jasper De Buyst moet Iljo Keisse in ‘t Kuipke aan achtste zege helpen: “Twee dagen zoeken naar pistebenen”

Jasper De Buyst (28) probeert volgende week Iljo Keisse aan zijn achtste en laatste zege in de Lottozesdaagse Vlaanderen-Gent te helpen. De pion van Lotto-Soudal was zelf al twee keer de beste in ‘t Kuipke, in 2013 en ‘14 en haalde de voorbije drie edities telkens het podium.

9 november