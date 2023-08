KIJK. Onbekenden gooien zelfge­maakt explosief tegen voordeur in Aalst: “Mensen waren altijd heel vriende­lijk”

In de Ledebaan in Aalst hebben onbekenden afgelopen nacht zelfgemaakt explosief naar een voordeur gegooid. Het zelfgemaakte tuig veroorzaakte heel wat schade aan de woning en de luide knal schrikte de buurt op. Er is momenteel nog niemand opgepakt en het is ook nog onduidelijk in welke context de feiten zich afspeelden. Het zou niet de eerste keer zijn dat deze woning in het vizier wordt genomen.