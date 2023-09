Gemeentebestuur steunt ‘Burgemeesters voor iedereen’

Op 1 oktober rommel­markt in de Wever­ijstraat, Brouwe­rijstraat en Drie Sleu­telsstraat

Op zondag 1 oktober organiseren De Gebieren een rommelmarkt in de Drie Sleutelsstraat, Brouwerijstraat en Weverijstraat in de buurt van de Heilig Hartkerk in Aalst.