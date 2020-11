Gedenkkruisje langs Oudenaardsesteenweg voor verongelukte mama (30), onverlichte weg niet de oorzaak van het ongeval

Erpe-Mere Ere-sche­pen Herman Van Wilder (90) overleden: “Je kon met hem geen ruzie maken of je moest zelf een slecht mens zijn”

22 november In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis in Aalst is vrijdagavond ere-schepen Herman Van Wilder (CVP/CD&V) en gewezen zaakvoerder van Passementen De Saedeleer – Van Wilder uit Erpe-Mere overleden. De man werd maandag net 90, maar het coronavirus werd hem fataal.