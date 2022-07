Garageverkoop in Bambrugge op zondag van 8 tot 17 uur

Aalst De zeven lievelings­plek­ken in Aalst van Stijn ‘De Coach’ Van der Stockt (39): “Het Kravaalbos, dat is voor mij pure nostalgie”

Af en toe gaan we op pad met een bekende Aalstenaar, en vragen we haar of hem wat haar of zijn lievelingsplekken zijn. Deze keer troont schrijver en televisiemaker Stijn Van der Stockt – bekend van Iedereen Beroemd op Eén en het boek ‘De Vlaamse Canon: een poging tot’ - mee door Aalst.

27 juni