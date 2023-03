Gabriels heeft nu ook publieke snellaadpunten voor elektrische wagens

Momenteel geen leidingwa­ter in delen van de Kraainest­straat en Ouden­aardse­steen­weg

Door een onvoorziene breuk in een waterleiding is er momenteel geen leidingwater in de Kraaineststraat van huisnummer 2 tot 8 en in de Oudenaardsesteenweg van huisnummer 214 tot 254.