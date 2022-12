Fout emailadres BIN Mere

Aalst Nu de werken kunnen beginnen: nieuwe 3D-beel­den tonen hoe De Gendarme­rie er in 2024 moet uitzien. “Binnen­plein wordt groene ontmoe­tings­plaats”

De afgelopen weken werd de werfzone op De Gendarmerie in Aalst ingericht, de aannemer is nu klaar om te starten met de afbraakwerken van de achterbouw van de voormalige rijkswachtkazerne te beginnen. Tegen juni 2024 komt daar een moderne nieuwbouw met een buurtrestaurant, een sociale kruidenier, een kinderdagverblijf en een markthal. De stad investeert 7,6 miljoen euro. Naast Aquatopia is De Gendarmerie één van de belangrijkste realisaties van de stad in deze bestuursperiode.

14:13