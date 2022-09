Fietsroutekaart toont veilige en onveilige trajecten: “Vooral het kruisen van N9 en N46 maakt veilig fietsen in Erpe-Mere moeilijk”

Mere Nog meer ellende in omgeving bruggen E40: Klooster­straat 2 weken afgesloten voor riolerings­wer­ken

Wie dacht dat het omrijden ietwat in zijn normale plooi zou vallen nu de kermiskoersen van Mere en Erpe achter de rug zijn, is er aan voor de moeite. Naast de afgesloten brug over de E40 in Mere starten op dinsdag 6 september werken in de Kloosterstraat.

5 september