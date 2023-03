Fietsersbond zoekt hulp om zwerfvuil te ruimen

“Fietsen in een afvalvrije omgeving is niet alleen aangenamer, maar immers ook veiliger”, vertelt Rita Van Stappen van de fietsersbond. Op de planning staat het zwerfvuilvrij maken van een parcours van 4 kilometer over Aaigemdorp, rond Opaaigem, Kwakkel en Dikkelindestraat. Iedereen is op zondagochtend 12 maart welkom om 9 uur aan de Sint-Niklaaskerk van Aaigem om mee de handen uit de mouwen te steken. “We voorzien hesjes en prullenpakkers voor ieder die tegen 6 maart een seintje geeft via erpemere@fietsersbond.be, maar wie eigen materiaal heeft kan altijd vrij aansluiten.” Afsluiten gebeurt met een (fiets)babbel in het ‘Aygems Cafeetje’.