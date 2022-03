Fantastische herinneringen aan 50 jaar SK Aaigem: “Sterke drank in de achterzak, met 12 op het plein en deuken in de motorkap”

Al bijna 50 jaar wordt in Aaigem gevoetbald langs de Langemunt. “Maar toen we startten onder voorzitter André Smekens bij de liefhebbers in 1970 was dat nog op Aaigemdorp vlakbij de Grote Kapel”, vertelt José Baeten (69), huidig voorzitter van de vzw van de club en al bijna even lang bij de club als die bestaat.

Het voetballen op Aaigemdorp was slechts van korte duur. “In 1972 sloten we aan bij de Belgische Voetbalbond en verhuisden we naar de Langemunt.” Daar ontrolde zich de komende jaren een formidabele geschiedenis met legendarische overwinningen, feestjes en anekdotes. “Voor de inhuldiging van ons nieuwe terrein, dat toen nog omhoog liep, werd een wedstrijd geregeld tussen Lokeren en Beveren. Die mannen deden dat graag en ze spraken destijds de legendarische woorden: wat een mooie weide”, herinnert José zich nog.

Van de voorgaande generatie is Fons Vonck (83). Die was jarenlang speler, voorzitter en sponsor. “Net als mijn voorganger André werd ik, redelijk buiten mijn wil om, met unanimiteit gekozen als voorzitter. Ik had dus niet veel keuze”, herinnert die zich. Bestuursfuncties werden toen ook helemaal anders ingevuld. “Ik schat dat we met 16 waren en als er iemand bij kwam, moest die zich voorstellen, werd er gestemd en lieten was pas nadien horen wat de beslissing was.”

Iets dat José aan den lijve ondervond toen hij in 1976 als jonge twintiger aangesteld werd als jongste gerechtelijk correspondent in de regio. “Maar het werd het begin van een mooie geschiedenis”, vertelt hij. Mooiste momenten waren de transfers. “Vroeger werd dat allemaal wat anders geregeld waardoor dat vaak eindigde in zware nachtelijke uitstappen.” Die uitstappen en feestjes waren er ook na trainingen en wedstrijden.

Daarbij primeerde altijd de kameraadschap. “Het waren andere tijden”, herinnert Fons zich. “Ik herinner me een speler die steeds een flesje drank in zijn achterzak had om indien nodig onderweg bij te tanken en op een keer slaagden we er in een wedstrijdhelft met twaalf te spelen terwijl noch de tegenstander noch de scheidsrechter dat doorhad.” Toch was de club ambitieus. “We wilden hogerop op en brachten het begin de jaren ’90 tot in tweede provinciale.”

Ongelukken waren er ook. “Legendarisch daarbij was onze kampioenstitel in 1986. Op terugweg naar huis langs Hazelbeek ging een van de voorste wagens in de remmen waarop wellicht twintig opeenvolgende wagens botsten. Het was in elk geval eens iets anders dan de deuken in de motorkap door er op te dansen”, lachen Fons en André. Zo zijn er nog meer mooie herinneringen aan een warme familiale club.

Iets dat er ook vandaag nog is en dat is grotendeels te danken aan duivel doet al Johnny De Munter (65). Ik heb zelf gevoetbald, maar kreeg pas Aaigems bloed toen mijn kinderen hier in 1989 begonnen te spelen. Vanaf dan trok Johnny mee aan de kar voor de hernieuwde jeugdwerking die dit jaar ongeveer 25 kaarsjes uitblaast. “We vieren dus een dubbele verjaardag. Eentje van 50 jaar SK Aaigem en eentje van 25 jaar jeugdwerking.” Intussen doet Johnny heel wat meer dan enkel jeugd.

Iets dat, als het van hem af hangt, nog lang mag duren. Nochtans hangt de fusie met voetbalclub Erpe-Mere United, het samengaan van KRC Bambrugge en FC Mere, in de lucht. Bedoeling was om daarin de vier clubs van Erpe-Mere onder te brengen, maar KFCO Burst besliste om eind dit seizoen de handdoek definitief in de ring te gooien. De kans is dan ook reëel dat het feestweekend in Aaigem de allerlaatste lustrumviering van de club wordt, al wil niemand daarover een uitspraak doen.

Het verjaardagsfeestje nu zondag 27 maart start met een spektakelmatch onder begeleiding van de Koninklijke Fanfare Nieuw Leven Aaigem tussen oud-spelers. Aftrap van die verkorte wedstrijd is om 14 uur. Om 15 uur volgt de streekderby tegen Herzele. Afsluiten gebeurt met een afterparty door DJ Tim Vandendooren.

Volledig scherm Oud-speler, -trainer en -sponsor Fons Vonck, Johnny De Munter en André Smekens vieren nu zondag 50 jaar voetbalclub SK Aaigem. © Koen Moreau