Familie en buren vieren verjaardag van overleden Selin: “We wonen hier amper een half jaar, maar kregen al ongelooflijk veel steun”

30 december Administratieve medewerkers moeten vandaag de dag heel wat in hun mars hebben. Bedrijven en organisaties verwachten immers dat ze multi-inzetbaar zijn en naast de vereiste technische vaardigheden ook de nodige soft skills bezitten. Ambieer jij een administratieve job? Jobat.be bekijkt welke skills je best in de verf zet tijdens je sollicitatie.