Extreme drukte en ongeval tussen Erpe-Mere en Wetteren veroorzaakt monsterfile richting kust

“We kennen een extreem drukke vrijdag die vanochtend al startte in de Liefkenshoektunnel, maar sinds de middag is er een enorme beweging richting kust”, vertelt Hajo Beeckman van het Vlaams Verkeerscentrum. Een eerder klein incident in die drukte zorgt dan ook meteen voor zware gevolgen.

“Omstreeks 17 uur toen de weg terug vrij was, was het al negen kilometer of drie kwartier aanschuiven richting kust. Ook in de andere rijrichting was er een stevige kijkfile die al startte aan het verkeersknooppunt in Zwijnaarde.” Dat belooft voor de ingrijpende wegenwerken die na de zomer in Erpe-Mere starten voor de afbraak van twee snelwegbruggen waardoor het verkeer er tot 2024 over versmalde rijstroken moet.