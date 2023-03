Extra hinder dit weekend aan de snelwegwerf op de E40 in Erpe-Mere

Laatste Buurtsla­gers bij Lidl verdwijnt in Aalst: “Maaltijd­win­kel van Bon’Ap opent in Kapitein­tjes­straat”

In de Kapiteintjesstraat in Aalst opent op woensdag 29 maart een nieuwe, tweede maaltijdwinkel van Bon’Ap. Met de komst van de nieuwe Bon’Ap in Aalst eindigt na 28 jaar ook het verhaal van Buurtslagers bij Lidl in Vlaanderen. Zo willen we inspelen op het evoluerende klantengedrag”, zegt Meat&More, het bedrijf achter Buurtslagers en Bon’Ap.