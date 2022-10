Ex-Prins Carnaval Raf (37) redt volkscafé Dievenput: “Het authentieke karakter blijft behouden”

Aalst/OttergemCafé Dievenput in Ottergem heeft met Raf Sidorski (37) uit Nieuwerkerken een nieuwe uitbater. De man, lid van De Steijnzoel’n, was in 2017 Prins Carnaval in Aalst en werkte 13 jaar lang als bewakingsagent bij Securail. “Maar daar zit je voortdurend in het negatieve en mijn rugzakje werd te zwaar.”

Raf Sidorski gooide het roer om en gaat nu voor een totaal andere job, waarbij hij voortdurend onder de mensen zal zijn. “Ik heb in het verleden vaak geholpen in horecazaken en was al een poos aan het uitkijken naar een sportcafé”, vertelt hij. Tot hij hoorde dat Lieve Baetens en Patrick Den Herder het rustiger aan wilden doen en een overnemer gezocht werd voor het authentieke en laatste Ottergemse volkscafé Dievenput.

Zware rugzak

“Echt ver uit de buurt ben ik niet en ik had nog heel goede herinneringen aan de periode dat Geert hier achter de toog stond. Het was dus de perfecte kans op het perfecte moment.” Daardoor staat Raf sinds afgelopen weekend niet meer langs de sporen of in stations om controles te doen, mensen staande te houden of bijstand te leveren bij persoonsongevallen. “Vanaf nu is mijn enige bekommernis het tijdig vullen van lege glazen en vervangen van de vaten”, knipoogt hij.

Quote Mogelijk komt er rond carnaval wel een carnavals­ac­ti­vi­teit, maar we blijven mikken op fietsers, wandelaars en mensen die na hun werk iets komen drinken Raf Sidorski

Iets wat hij overigens niet alleen moet doen. Partner Annelies Van Dorpe (39) springt naast haar job als kleuterjuf en jeugdcoach bij basketbalclub Okapi Aalstar eveneens bij in de zaak. “Een perfecte match met mij en dit café waar volgens de geschiedenis de roversbende van Jan De Lichte en zijn vriendin Mie Van Dorpe zich schuil hielden”, weet Raf.

Jan de Lichte

Grote wijzigingen voor de zaak zijn er niet op til. “Misschien dat we in de kelder wel eens op zoek gaan naar de schatten van De Lichte, maar verder behouden we hier het authentieke volkscafé zoals het was.” Dievenput wordt met andere woorden geen carnavalscafé. “We behouden de gekende aanpak. Mogelijk komt er rond carnaval wel een carnavalsactiviteit, maar we blijven hier mikken op fietsers, wandelaars en mensen die na hun werk iets komen drinken.”

Eten wordt voorlopig niet geserveerd. “We beperken ons vandaag tot kleine snacks en bitterballen. Misschien dat we binnen een jaar wel de keuken inrichten zodat we ook croques en spaghetti kunnen geven, maar voorlopig is dat nog niet aan de orde.” Wie Raf en Café Dievenput een bezoekje wil brengen kan op maandag, donderdag en vrijdag vanaf 10 uur terecht in de Keerstraat. Op woensdag opent Dievenput om 12 uur en op zaterdag en zondag om 8 uur. Dinsdag is sluitingsdag.

