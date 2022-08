Epic Distillery pakt goud met Niksmouth Vermouth, ook alcoholvrije versie van Conte Negroni op til

Erpe-MereOndernemers Sybren Hoffelinck en Stefaan Maes van Epic Distillery zetten hun keurlabel ‘made by Epic Distillery under the churchtower in Erpe-Mere’ extra in de verf tijdens de prestigieuze IWSC awards. Hun nieuwste creatie Niksmouth Vermouth werd er bekroond met een gouden medaille.

De 18% Niksmouth Vermouth, vast ingrediënt van de Conte Negroni die Sybren en Stefaan vorig jaar lanceerden en die intussen in 150 zaken verkocht en geschonken wordt, is sinds kort afzonderlijk verkrijgbaar. “En om naast het oordeel van onze klanten ook het oordeel van een expertenpanel te horen, schreven we ons in voor de ‘International Wine & Spirit Competition’ (IWSC)”, vertelt Stefaan.

Met succes. “Van de 71 uitgedeelde medailles waren er slechts drie gouden. Dat wij er daarvan eentje kregen doet deugd.” Voor wie het zich afvraagt: Vermouth is een licht versterkte rode of witte wijn, waar kruiden en wat suiker aan toegevoegd worden. “Martini is de bekendste, maar in elke cocktailbar vind je Vermouth als ingrediënt om te mixen.”

De jury van IWSC beveelt de Niksmouth Vermouth daarvoor duidelijk aan. “Gedempte neus met een goede balans van smaak en suikers in de mond. Heerlijk mondgevoel en een aantrekkelijke bitterheid in de afdronk. Goed gemaakt met een goede complexiteit en enkele aangename eigenschappen”, luidt het in het eindoordeel.

Sybren en Stefaan kijken intussen al naar een derde product om in de markt te zetten. “We werken momenteel aan een de alcoholvrije versie van de Conte Negroni, de Conte NOgroni”, vertelt Sybren Iets wat nog net een tikkeltje lastiger is dan het produceren van alcoholhoudende dranken. “Om een kwaliteitsvol en correct alcoholvrij product te maken, moet in een heel steriele omgeving gewerkt worden.” De eerste proeven zijn alvast positief. “We hopen dan ook snel onze nieuwste telg te kunnen delen met de wereld.”

Volledig scherm Niksmouth Vermouth door Epic Distillery gebrouwen 'under the churchtower in Erpe-Mere' behaalde goud tijdens de IWSC awards. © Koen Moreau

Volledig scherm Jordy Quinteyn, Stefaan Maes en Sybren Hoffelinck van Epic Distillery 'under the churchtower in Erpe-Mere' behaalden goud met hun goud met hun Niksmouth Vermouth, © Koen Moreau

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.