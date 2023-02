Epic Distillerey lanceert NOgroni, een bitter alcoholvrij aperitief

“Een noodzakelijk iets omdat we absoluut een alternatief wilden naast onze populaire Negroni”, vertelt zaakvoerder Stefaan Maes. Wat volgde was een hele uitdaging. Een alcoholvrij aperitief maken, is nog moeilijker dan een alcoholische versie. “Bij alcoholische dranken doodt het alcohol bacteriën en is er veel minder kans op contaminatie of besmetting. Daardoor duurde het een jaar vooraleer we de perfecte formule vonden.”