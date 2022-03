Enorme verkeershinder door ongeval met vier wagens op E40 tussen Erpe-Mere en Wetteren

Aalst RECONSTRUC­TIE. 30 jaar geleden kogelde Guy Oste twee agenten neer op parking van Colruyt: “Ik wilde niet als ordinaire dief gepakt worden”

Eén kogel in het hoofd van Patrick Lanckman (32), drie in de rug van Luc Schamp (36). De kille executie van twee Aalsterse agenten in 1992 is nog steeds een open wonde bij (ex-)leden van het korps. Dader Guy Oste, intussen 70, sprak nooit één woord van spijt uit én kon bovendien bijna ontkomen. Maar toen kwam er plots een telefoontje uit Hotel Sheraton aan de luchthaven van Zaventem... Een reconstructie.

12 maart