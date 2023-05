EMotia wil jou met indrukwekkend programma: “Voortaan ook abonnementsformule en korting voor jongeren”

Glenn (32) en Yari (22) nieuwe cafébazen van café Soleil: “We heropenen in juni”

De legendarische bruine kroeg, café Soleil in Aalst, heeft met Glenn Troch (32) en Yari Hautekeete (22) twee nieuwe uitbaters. “Het moet een café zijn waar je op je gemak iets komt drinken. het heeft een apart karakter, daar mag je niet veranderen”, zeggen ze. In juni heropent het café.