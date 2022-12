Eigentijds shoppen in ‘Kledingbox’ van Eveline Cannoot: “Klein, gezellig en huiselijk”

BambruggeZangeres en Ment-presentatrice Eveline Cannoot uit Bambrugge bouwt haar nevencarrière in de textiel business alweer een beetje verder uit. Naast haar webshop, (zomer)markten aan zee en elke zaterdag op ’t Zand in Brugge start ze nu ook een eigen fysiek kledingwinkeltje.

“Tijdens onze markten aan zee merkte ik dat mensen heel graag kleren voelen en zien. Dat zette me aan het denken om naast mijn webwinkel en de markten ook een echte winkel te starten”, vertelt ze. Die winkel werd uiteindelijk impulsief en toevallig eerder een mini-winkeltje. “Maar wel een met een uitgebreide eigentijdse partycollectie, tijdloze kledingstukken en comfy-outfits”, garandeert Eveline.

Gepimpte container

Het concept van de ‘Kledingbox’ ontstond eerder toevallig. “Een tijdje terug kochten we een tweedehands container met het idee om er spullen in op te slaan. Zodra die er was volgde het idee om die container te pimpen en isoleren tot een mini-klerenwinkel.” Iets dat voor het huis van Eveline, in de doodlopende Broekkouter tussen Molens Van Sande en het domein Steenberg in Bambrugge, met de hulp van partner Stijn en Sfeer Ten Daal geschiedde.

Het resultaat is een gezellige uitnodigende winkeloppervlakte van 3x6 meter met een opvallend aanbod, verwarming én een paskamertje. “En met onze paraplu’s van de markten en onze oprit kunnen we onze winkeloppervlakte vlot verdrievoudigen.” Iets dat voor de opening op donderdagavond 1 december van 17 tot 21 uur alsook het openingsweekend op 3 en 4 december van 11 tot 18 uur zonder twijfel nodig zal zijn.

Huiselijke sfeer

Toch hoeft het niet zo groot te zijn. “Klein is fijn en ik wil mensen graag in een huiselijke sfeer persoonlijk advies geven en combinaties laten proberen.” Om dezelfde reden wil Evelien eenmaal per maand op donderdagavond themagericht werken. “Dat kan met een styliste, kleuradviseur of kapper zijn. Ideeën genoeg”, lacht Eveline

De ‘Kledingbox’ van Shop By Eveline zal na het openingsweekend elke maandagavond van 14 tot 18 uur en donderdagavond van 17 tot 21 uur geopend zijn. “Daarnaast zal ik ook op afspraak werken en in aanloop naar de feestdagen zal ik hier wellicht nog meer te vinden zijn.” Omwille van de drukte voor de opening is de webshop momenteel even offline. “Maar die komt in januari eveneens terug.”

Shop by Eveline

Broekkouter 16

9420 Bambrugge

www.shopbyeveline.be

Volledig scherm Eveline Cannoot opent bij haar thuis in Bambrugge een 'Kledingbox'. © Koen Moreau

