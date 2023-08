Eerste KOP-buurtfeest meteen schot in de roos

Tribune in Heilig Hartkerk voor ‘Confituur, de dans van de roze balletten’: “Als je de geschiede­nis van de loden jaren 1980 induikt, dan word je kwaad”

In de ontwijde Heilig Hartkerk in Aalst wordt er druk gerepeteerd voor ‘Confituur, de dans van de roze balletten’. Lies Geldhof (42) en Joost Roggeman (55) van compagnie Gardavoe overtuigden de eigenaar van de kerk om er een tribune te bouwen voor wel 300 personen. Het publiek zal er ondergedompeld worden in de loden jaren 1980, toen VDB het land bestuurde, confituurbaden in de doofpot belandden en de Bende van Nijvel slachtoffers maakte.