Een rinkelende schoolbel is niet alleen goed nieuws aan het einde van de schooldag

ErpeOmdat goed onderwijs niet overal evident is, rinkelden de leerlingen van de Sint-Martinusschool van Erpe voor goed onderwijs.

Op veel plaatsen rinkelt de bel niet voor de start van een schooldag of krijgen kinderen geen kansen om school te lopen. Iets wat vaak vergeten wordt. “Net daarom besteedden wij hier op ‘de dag van de leerkracht’ extra aandacht aan”, vertelt juf Dorien. Aangepast volgens het niveau van de leerlingen werd daarom stilgestaan bij het belang van onderwijs en het zich goed voelen in de klas. “Want ook dat is van heel groot belang.”

De jongste kleuters werkten rond zich goed voelen in de hoekjes van de klas en keken hoe ze hun hoekjes nog ‘warmer’ konden maken. De oudste kleuters vergeleken klassen in binnen- en buitenland. De lagere school dacht na over ‘het ideale’. De eerste graad zocht de ‘ideale klas’, de tweede graad werkte rond ‘de ideale speelplaats’ en de leerlingen van de derde graad keken naar de ‘ideale school’.

Als afsluiter verzamelde de volledige school op de speelplaats voor het themalied ‘Saved by the bell’. Daarbij lieten de kinderen allerhande bellen rinkelen om aan te tonen dat een schoolbel ook aan de start van de schooldag heel goed nieuws is.

Volledig scherm De leerlingen van 4b bij meester Simon hadden - net als de rest van de school - belletjes mee om te laten rinkelen. © Sint-Martinusschool Erpe

