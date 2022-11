E40 zaterdagnacht en zondagochtend volledig afgesloten tussen Erpe-Mere en Aalst

Alle autoverkeer moet vanaf zaterdagavond 21 uur de snelweg verlaten in Erpe-Mere en Aalst. De wegomlegging gaat vervolgens via de Gentsesteenweg N9 naar de volgende oprit. Omdat hierdoor flink wat verkeershinder te verwachten valt, zal de politie op de drukste momenten het verkeer regelen aan de op- en afrit in Erpe-Mere, aan het kruispunt Vijfhuizen in Erpe en aan de rotonde op de Boudewijnlaan in Aalst. Verkeer op lange afstand wordt aangeraden om te rijden via andere snelwegen.