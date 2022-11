E40 richting Brussel volledig weekend afgesloten tussen Merelbeke en Aalst

voetbal tweede nationale A Jari De Vriendt kreeg zijn jeugdoplei­ding bij Aalst en Anderlecht : “Ik voel me nochtans een echte ‘Oilsjte­neer’”

Lars Wantens en Jilke De Coninck zijn bij Eendracht Aalst al jarenlang sterkhouders op de linkerflank waartegen het als youngster zeer moeilijk opboksen is. Als één van beiden uitvalt, is de 20-jarige Jari De Vriendt altijd op de afspraak. Ook nu Lars Wantens out is met een spierscheurtje bewijst hij zijn kwaliteiten. Tegen FC Merelbeke had hij een voet in het winnende doelpunt met een schitterende lange pass op George. Zondag wordt hij op Westhoek opnieuw aan de aftrap verwacht.

18 november