E40 kust-Brussel in beide richtingen afgesloten tussen 21 uur en zondag 12 uur tussen Aalst en Erpe-Mere

Dat is nodig voor de sloop van een snelwegbrug tussen de afritten Aalst en Erpe-Mere. Autoverkeer richting Brussel moet zaterdagavond vanaf 21 uur in Erpe-Mere de snelweg verlaten. De oprit richting Brussel wordt daar afgesloten. Verkeer richting Gent wordt zaterdag vanaf 21 uur in Aalst van de snelweg gestuurd. Beide opritten in Aalst richting kust worden eveneens afgesloten.

Verkeer op korte afstand wordt omgeleid via de Ring van Aalst, Gentsesteenweg N9 en Oudenaardsesteenweg N42. Verwacht wordt dat de invloed daarvan op de doorstroming groot zal zijn. Agenten zullen op de drukste momenten het verkeer regelen ter hoogte van het op- en afrittencomplex van de E40 in Erpe-Mere, aan het kruispunt Vijfhuizen in Erpe en aan de rotonde boven de tunnel van de Ring van Aalst. Verkeer op lange afstand wordt aangeraden om te rijden via alternatieve snelwegen. Beide rijrichtingen alsook de afgesloten opritten in Aalst en Erpe-Mere worden zondagmiddag omstreeks 12 uur opnieuw opengesteld voor het verkeer.

Tweede weekend

De snelweg in de rijrichting van Brussel wordt een tweede keer en over een veel langere afstand afgesloten tijdens het weekend van vrijdag 25 tot maandag 28 november. Dan wordt een deel van de brug over de spoorlijn L50A Gent-Brussel gesloopt. Vanaf vrijdagavond 25 november 22 uur tot maandagochtend 5 uur gaat daarvoor de snelweg richting Brussel dicht vanaf Merelbeke. Verkeer wordt via de R4 en E17 omgeleid. De opritten in Wetteren en Erpe-Mere richting Brussel gaan eveneens toe. Voor het verkeer en de opritten richting Gent is er geen impact. Treinen op de rechtstreekse spoorlijn L50A worden tijdens de werken in beide rijrichtingen omgeleid via Aalst.

