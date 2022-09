Dronken bestuurder die gewonde vriendin zelf naar ziekenhuis wil brengen crasht tegen geparkeerd voertuig

De feiten speelden zich af in Erpe-Mere. Een vriendin van T.L. was zwaar ten val gekomen op glas en moest dringend naar het ziekenhuis. Omdat er niemand wou rijden nam hij zelf de wagen, maar hij had op dat moment al veertien pinten bier gedronken. De rit duurde dan ook niet lang, want even verderop reed hij tegen een geparkeerd voertuig en kon zijn wagen niet meer rijden. De vriendin werd alsnog met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. “Die had je van in het begin moeten bellen, dan was er geen probleem", aldus de politierechter. De jongeman besefte dat hij een fout had gemaakt en had bijzonder veel schrik voor de straf. “Ik dacht dat jullie mij een alcoholverslaafde zouden vinden omdat ik deze feiten heb voorgehad”, vertelde hij. De man kreeg uiteindelijk een boete van 2.000 euro en vier maanden rijverbod. Hij moet ook een alcoholslot voor twee jaar in zijn wagen plaatsen en medische en psychologische proeven afleggen alvorens hij terug met de wagen mag rijden.