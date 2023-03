Driemaal op rij loos brandalarm in industriepark

Zaterdagnamiddag trad iets na 14 uur bij de industriële bakkerij La Lorraine het brandalarm in werking waarna toegesnelde brandweermannen van de Hulpverleningszone Zuid-Oost samen met de bedrijfsbrandweer een rondgang werd gedaan. Gelukkig bleek het loos alarm. De brandweer arriveerde om dezelfde reden een tweede keer zondagochtend rond 3.30 uur en een derde keer omstreeks 9.15 uur. “Van een brand is duidelijk geen sprake, maar we onderzoeken wel wat de systeemstoring veroorzaakt”, aldus de brandweer. Dinsdagavond arriveerde de brandweer ook al een keertje in de buurt. Een brandalarm trad toen iets na 18 uur bij de firma Vandapower in de gebouwen van het vroegere Cable Print in werking, maar ook dat bleek een loos alarm.